Использование копии Знамени Победы в Псковской области станет обязательным в памятные даты

13:04, 28 сентября 2023, ПАИ

Памятные даты, когда использование копии Знамени Победы носит обязательный характер, теперь отражены в законодательстве Псковской области. Соответствующие поправки были приняты сегодня, 28 сентября, на сессии областного Собрания депутатов, сообщает корреспондент ПАИ.

Речь идет о Дне Победы – 9 Мая, Дне памяти и скорби – 22 июня, днях освобождения территорий Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и дне празднования в городском поселении Идрица Себежского района водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на здание Рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года – 30 апреля.

В День Победы копии Знамени Победы вывешиваются на зданиях, в которых размещаются региональные органы госвласти, наряду с государственным флагом РФ и флагом Псковской области. Использование копии Знамени Победы в другие дни и в иных случаях определяется нормами федерального законодательства.