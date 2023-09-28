Звания заслуженного пожарного и спасателя Псковской области смогут получить федералы

13:39, 28 сентября 2023, ПАИ

Правовая норма, позволяющая награждать региональной наградой псковских пожарных и спасателей, работающих в федеральной структуре, появилась в областном законодательстве. Предложенные губернатором поправки в закон «О наградах Псковской области» депутаты внесли на сентябрьской сессии сегодня, 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На территории Псковской области задачи пожарной охраны осуществляют 19 подразделений федеральной противопожарной службы численностью порядка 840 человек и 24 подразделения региональной противопожарной службы, где работает около 650 человек. Обе структуры в равной мере обеспечивают защиту населения и территорий области, но более сложные и значимые объекты находятся в зоне обслуживания государственного пожарного надзора.

С принятием закона у федералов также появилась возможность получить звания «Заслуженный спасатель Псковской области» и «Заслуженный пожарный Псковской области». Новая практика позволит повысить социальную значимость и статус региональных наград, а также стимулировать профессиональный рост пожарных и спасателей.

Дополнительных бюджетных затрат не потребуется.