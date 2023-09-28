Технопарки в сфере высоких технологий смогут рассчитывать на поддержку Псковской области

13:44, 28 сентября 2023, ПАИ

Закон «О промышленной политике в Псковской области» дополнен нормой, которая создаёт возможность применения мер поддержки технопарков в сфере высоких технологий. Принятые изменения приводят областной закон в соответствие с действующим федеральным законодательством. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Закон предполагает возможность разработки в регионе порядка стимулирования деятельности технопарков в сфере высоких промышленных технологий. Речь идёт об инновационной деятельности и деятельности в сфере информационных технологий для обеспечения производства промышленной продукции и выведения на рынок новых продуктов, технологий и услуг.

Реализация закона в перспективе окажет положительный эффект на привлечение инвесторов в регион, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений.

Произвести оценку финансовых расходов областного бюджета, связанных с появлением в региональном законодательстве новой нормы, возможно после принятия решения об оказании мер поддержки в отношении технопарков в сфере высоких технологий.

Добавим, согласно постановлению федерального правительства, государство возмещает затраты субъектов РФ на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий.