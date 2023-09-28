Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией
Президент России Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией, сообщает пресс-служба Кремля.
Внесены соответствующие изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Закон дополнен абзацем: «30 сентября – День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)».
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
28 сентября 2023
Олег Майоров: Без опоры на местах трудно реализовать поставленные стратегические цели
28 сентября 2023
Михаил Ведерников принял участие во встрече Владимира Путина с избранными на выборах главами регионов