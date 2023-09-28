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Общество

Зона туристического сервиса строится на Соборной площади в Печорах

Зона туристического сервиса на Соборной площади в Печорах строится благодаря проекту благоустройства города, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специальная постройка вписана в ландшафтное пространство. В её визуализации использованы современные приёмы ландшафтной архитектуры и инженерные решения, говорится в сообщении.

Понижение уровня строения произвели с помощью заглубления над дневной поверхностью. Предварительно на этой территории провели археологические исследования.

Снаружи здание покрыли грунтом с газонной травой, чтобы минимизировать изменение привычного ландшафта территории.

АНО «Возрождение»: «Зона туристического сервиса включает информационный центр, книжную лавку, магазины и санитарную зону»

Зона туристического сервиса включает информационный центр, книжную лавку, магазины и санитарную зону.

Проект осуществлён АНО «Возрождение» с целью создания современной инфраструктуры для гостей города и монастыря.

Напомним, что в этом году исполнилось 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. На реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направило более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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