Генеральный план Печор утвердили в Псковской области

15:40, 05 июля 2023, ПАИ

Генеральный план Печор утвердили в Псковской области. Его подписал губернатор Михаил Ведерников. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов региона.

Генплан предусматривает следующие этапы реализации: первый этап – до 2033 года, второй – до 2043 года.

Документ включает работы по реконструкции и строительству систем водоотведения, водопровода, очистных сооружений, газоснабжения, объектов обеспечения пожарной безопасности и артезианских скважин как в Печорах, так и в наиболее крупных деревнях Печорского района.

Кроме того, Генеральный план предполагает строительство в деревнях Паниковичи и Изборск детских садов на 100 мест, гостиниц и других мест размещения, физкультурно-оздоровительного комплекса в Печорах, а также «объекта физкультурно-досугового назначения и активного отдыха» в деревне Третьяково.