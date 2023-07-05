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Генеральный план Печор утвердили в Псковской области

Генеральный план Печор утвердили в Псковской области. Его подписал губернатор Михаил Ведерников. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов региона.

Фото ПАИ

Генплан предусматривает следующие этапы реализации: первый этап – до 2033 года, второй – до 2043 года.

Документ включает работы по реконструкции и строительству систем водоотведения, водопровода, очистных сооружений, газоснабжения, объектов обеспечения пожарной безопасности и артезианских скважин как в Печорах, так и в наиболее крупных деревнях Печорского района.

Кроме того, Генеральный план предполагает строительство в деревнях Паниковичи и Изборск детских садов на 100 мест, гостиниц и других мест размещения, физкультурно-оздоровительного комплекса в Печорах, а также «объекта физкультурно-досугового назначения и активного отдыха» в деревне Третьяково.

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