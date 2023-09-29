Аварийность храмов Мальского монастыря выявили специалисты

07:54, 29 сентября 2023, ПАИ

Специалисты выявили аварийность храмов Мальского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»









«Продолжаются работы по обследованию храмов объекта культурного наследия «Мальский монастырь», расположенный между Печорами и Изборском», – говорится в сообщении.

Во время обследования специалисты выявили, что разновременные храмы, берущие свое начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии.

Ранее сообщалось, что реставраторы приступили к исследованиям Мальского монастыря.