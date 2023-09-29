Аварийность храмов Мальского монастыря выявили специалисты
Специалисты выявили аварийность храмов Мальского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
-
Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
-
Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
«Продолжаются работы по обследованию храмов объекта культурного наследия «Мальский монастырь», расположенный между Печорами и Изборском», – говорится в сообщении.
Во время обследования специалисты выявили, что разновременные храмы, берущие свое начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии.
Ранее сообщалось, что реставраторы приступили к исследованиям Мальского монастыря.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
29 сентября 2023
Михаил Ведерников - о выставке «Российский Север»: Очень хороший, яркий и нужный для региона проект