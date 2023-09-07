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Культура

Реставраторы приступили к исследованиям Мальского монастыря

Архитекторы-реставраторы приступили к комплексным научным исследованиям архитектуры Мальского Спасо-Рождественского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»

Монастырь расположен в четырёх километрах от каменной крепости Изборского музея-заповедника в лощине на берегу Мальского озера.

Год основания Мальского монастыря в точности неизвестен, но в некоторых источниках указывается 1471 год. Мальской монастырь исторически всегда был связан с Псково-Печерским монастырем, влияние которого на округу было велико. Ещё в XVI веке святой преподобномученик Корнилий крестил в православную веру окрестное население – народность сету и, возможно, именно он, святой игумен Корнилий, является и строителем каменных зданий Мальского монастыря.

Основателем монастыря считается преподобный Онуфрий, ученик преподобного Евфросина Псковского, основателя Спасо-Елеазаровского монастыря. Небольшая обитель на берегу Мальского озера про­цветала до 1581 года, к этому времени в монастыре уже имелось две церкви и проживало 12 монахов. После этого монастырь несколько раз подвергался нашествию врагов и долгое время пребывал в руинах. 

Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством. В 2000 году монастырь получил статус Спасо-Онуфриева скита Псково-Печерского монастыря.

Ранее сообщалось, что комплекс Мальского Спасо-Рождественского монастыря вошёл в список АНО «Возрождение» на составление проектной документации для проведения реставрационных работ. 

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