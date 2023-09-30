Михаил Ведерников: Сегодня вся Россия помогает наладить на новых территориях мирную жизнь

18:54, 30 сентября 2023, ПАИ

Памятная дата – День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, отмечается сегодня, 30 сентября, сообщает в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Год назад жители этих регионов приняли решение войти в состав России. Сегодня вся страна и, конечно, Псковская область, помогают наладить на новых территориях мирную жизнь», – написал глава региона.

Михаил Ведерников также призвал псковичей внести свой вклад в помощь новым субъектам РФ. «Любой желающий может принести в муниципальные центры добровольчества сувенир или памятную вещь, а также книги, которые в качестве подарка мы отправим жителям новых субъектов. Акция будет идти до конца месяца. Важно оказывать поддержку друг другу. Мы вместе и своих не бросаем», – отметил губернатор.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Добавим, что ранее о помощи подшефным районам Херсонской области рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.