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Общество

Шурфы на церкви Михаила Архангела закрывают временной штукатуркой

Шурфы на церкви Михаила Архангела в Пскове, исследованные перед реставрацией, закрывают временной штукатуркой. Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

По результатам предпроектных работ началось создание проекта реставрации. Автор проекта – Михаил Фриновской. Заказчик работ – АНО «Возрождение».

Ранее сообщалось, что реставраторы закончили камеральную обработку результатов комплексных научных исследований церкви Михаила Архангела.

Напомним также, что в ходе дообследования памятника архитектуры были выявлены исторические ниши при входе в церковь, заложенные в разные периоды и неизвестные в наше время.

Церковь Михаила Архангела в Пскове основана в 1339 году, согласно надписи на находящейся в церкви плите. Являлась административным центром Городецкого конца Пскова.

В 1946–1948 годах была проведена реставрация церкви, во время которой частично удалили пристройки XIX века.

Памятник находится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец псковской архитектурной школы.

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