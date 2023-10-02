Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 октября

11:28, 02 октября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 3 октября. Ночью местами небольшой дождь. Днём в большинстве районов ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +14 до +19 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.