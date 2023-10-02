Небольшие дожди ожидаются в Псковской области 3 октября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 3 октября. Ночью местами небольшой дождь. Днём в большинстве районов ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +14 до +19 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 октября 2023
Михаил Ведерников: Псковская область активно пользуется господдержкой на строительство модульных отелей