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Общество

Гражданско-патриотический диктант могут написать жители Псковской области

Пятый сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя – Россия!» проходит в Псковской области с 5 по 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Скриншот сайта проекта

В Псковской области будут работать восемь очных площадок. В Пскове диктант можно написать на базе дирекции спортивных сооружений города, а в Великих Луках диктант прошёл на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Также очно проверить свои знания можно в Порховском социально-культурном комплексе, Идрицкой школе, Дедовичской школе № 1, Торошинской и Стремуткинской школах в Псковском районе, а также в Палкинской школе. В рамках проекта на очных площадках пройдёт опрос общественного мнения на тему патриотизма, общероссийской гражданской идентичности и ценностных ориентиров.

Кроме того, ответить на вопросы можно на сайте диктанта в дистанционном формате.

Каждый участник сможет проверить свои знания об истории и культуре России, получить именной сертификат участника, пополнить своё портфолио достижений, а также заранее подготовиться, используя тренировочные тесты и материалы на сайте проекта.

Абсолютные победители диктанта получат диплом, приглашение на торжественную церемонию награждения в Президентской академии, фирменный набор мерча и возможность стать участником просветительской программы в Москве и Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Отметим, Всероссийский гражданско-патриотический диктант «Моя любовь, душа моя – Россия!» – это ежегодный просветительский проект, реализуемый Президентской академией совместно с Научно-образовательной теологической ассоциацией с 2022 года. В 2025 году участниками стали 78,5 тысячи человек из всех 89 регионов страны.

Диктант направлен на укрепление гражданского мира и согласия в России, а также единства народов нашей страны на основе общероссийской гражданской идентичности.

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