Более чем в два раза уменьшилось число пьяных водителей в Псковской области

14:12, 02 октября 2023, ПАИ

Более чем в два раза уменьшилось число нетрезвых водителей за прошлую неделю в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 534 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения с 25 сентября по 1 октября.

Было выявлено 20 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержано двое водителей. При этом с 18 по 24 сентября было выявлено 50 нетрезвых водителей.

Всего за прошлую неделю было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребёнок.