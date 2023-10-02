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Общество

Более чем в два раза уменьшилось число пьяных водителей в Псковской области

Более чем в два раза уменьшилось число нетрезвых водителей за прошлую неделю в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Более чем в два раза уменьшилось число пьяных водителей в Псковской области. Фото: ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 534 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения с 25 сентября по 1 октября.

Было выявлено 20 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержано двое водителей. При этом с 18 по 24 сентября было выявлено 50 нетрезвых водителей.

Всего за прошлую неделю было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребёнок.

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Более чем в два раза уменьшилось число пьяных водителей в Псковской области

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