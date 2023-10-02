Власти Псковской области: Патриотическое воспитание является одним из важных элементов становления личности молодёжи

17:41, 02 октября 2023, ПАИ

Торжественная церемония открытия Международного патриотического форума «Мы помним» прошла на площадке «Раздолье» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова, представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко, первый секретарь Минского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Роман Бондарук, а также первый секретарь Витебской областной организации «Белорусский республиканский союз молодёжи» Владимир Бобичев.

От имени губернатора Псковской области Вера Емельянова поприветствовала общественников, представителей молодёжных и патриотических организаций.

«Патриотическое воспитание всегда было, есть и будет одним из важных элементов становления и развития личности каждого молодого человека. Вы многое делаете для сбережения нашей исторической памяти, для воспитания молодежи на примерах патриотизма и гражданственности. Рад, что в форуме принимает участие делегация из Белоруссии. Проведение совместных мероприятий является важнейшим направлением деятельности Союзного государства. Здесь вы сможете обменяться успешными практиками реализации региональных и международных проектов в сфере патриотического воспитания, разработать новые идеи совместных инициатив», – говорится в поздравлении губернатора.

Кроме того, за деятельность по патриотическому воспитанию молодёжи Вера Емельянова от правительства Псковской области вручила благодарственную грамоту заместителю директора Роспатриотцентра Ивану Радько.

В свою очередь, к присутствующим также обратился представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко. «Я искренне рад, что в сегодняшнем мероприятии принимает участие делегация из Белоруссии. Тем более что у Псковской области и Белоруссии очень широкие связи. Напомню, что на уровне региона есть три подобных соглашения, а на уровне муниципалитетов – 27. Как раз таки в рамках них осуществляется наша совместная работа. Мне кажется, что сохранение памяти – это наш шанс сохраниться как народ», – отметил он.

Кроме того, первый секретарь Минского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Роман Бондарук напомнил участникам о дружбе между Россией и Белоруссией и отметил большой потенциал в развитии двусторонних отношений.

«Молодежные организации наших стран связывают ряд соглашений, совместных проектов и общность нравственных ценностей молодежи. Нас объединяет память о подвиге павших и живых, известных и безымянных солдат Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков. Это то, что заложено в генах наших граждан. Патриотическое воспитание молодежи в наших странах всегда являлось одной из важнейших задач государства. Дни форума будут не только насыщенными, но и востребованными для участников. Убежден, мероприятие объединит молодежь Белоруссии и России, внесет свой вклад в изучение нашего уникального исторического наследия, будет содействовать сохранению его памяти и создаст условия для дальнейшего сотрудничества наших стран», – сказал он.

Форум уже третий год становится востребованной площадкой для диалога представителей органов власти и общественных организаций, участников поискового и добровольческих движений. Мероприятие организовано при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области и Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Ранее сообщалось, что международный патриотический форум «Мы помним» открылся в Пскове. Он продлится с 2 по 4 октября на базе спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье».