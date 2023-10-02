Международный патриотический форум «Мы помним» открылся в Пскове

15:07, 02 октября 2023, ПАИ

Международный патриотический форум «Мы помним» стартовал в Пскове сегодня, 2 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках мероприятия планируется провести выставку патриотических клубов, пленарную сессию на тему «Актуальные проблемы патриотического воспитания в условиях современных реалий», встречу с героем и развивающие лекции.

Кроме того, пройдёт презентация лучших практик в сфере патриотического воспитания молодёжи на территории Белоруссии, дискуссии и спортивное ориентирование.

Форум продлится с 2 по 4 октября на базе спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье».