Международный патриотический форум «Мы помним» открылся в Пскове
Международный патриотический форум «Мы помним» стартовал в Пскове сегодня, 2 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
В рамках мероприятия планируется провести выставку патриотических клубов, пленарную сессию на тему «Актуальные проблемы патриотического воспитания в условиях современных реалий», встречу с героем и развивающие лекции.
Кроме того, пройдёт презентация лучших практик в сфере патриотического воспитания молодёжи на территории Белоруссии, дискуссии и спортивное ориентирование.
Форум продлится с 2 по 4 октября на базе спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье».
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02 октября 2023
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