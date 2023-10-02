Стали известны победители Праздника псковского пирога

17:39, 02 октября 2023, ПАИ

Стали известны имена победителей конкурса VI Праздника псковского пирога, который состоялся 1 октября. Победителей назвала организатор праздника Ольга Банникова в беседе с корреспондентом ПАИ.

В номинациях «Лучший сладкий пирог» первое место заняла Анастасия Лухич, «Лучший несладкий пирог» – Надежда Подобросветова, «Лучший ягодный пирог» – Галина Фёдорова, «Лучший фруктовый пирог» – Анастасия Леонтьева.

«Самый красивый пирог» сделала Татьяна Григорьева, а «Самый большой пирог» изготовил Колледж профессиональных технологий и сервиса.

В номинации «Пирожки» лучшей стала Надежда Подобросветова, а в номинации «Бабушкин рецепт» – Наталья Котова.

«Добрый пирог» изготовлен Светланой Николаевой, за творческое представление пирога награду получила Ольга Цветкова, а «Самый добрый пирог» получился у Центра доступной абилитации «Добрея».

«Лучший пирог с рыбой» сделал Виталий Григорьев, «Лучший пирог для званых гостей» – лавка «Званица» кондитерской Анжелики Македонской, «Лучший пирог для семейного чаепития» – мастерская «Темери» Ольги Бедских, а «Самый красивый пирог» – Алёна Банникова из Псковского хлебокомбината.

Добавим, что фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке. А о том, как выбирали победителей, можно прочитать здесь.