Как выбирали победителей VI Праздника псковского пирога, рассказала организатор

17:12, 02 октября 2023, ПАИ

Победителей в различных номинациях определили на VI Празднике псковского пирога, который прошёл в Пскове 1 октября. Об этом рассказала организатор праздника Ольга Банникова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«У нас были и постоянные участники, они и побеждают в номинациях на празднике. Такая тенденция. Комиссия жюри разная. В прошлом году была сборная из СМИ и администрации. В этом году мы решили сделать комиссию из бабушек. Мы решили, что бабушки хорошо должны разбираться в пирогах, поэтому пригласили дам из Университета третьего возраста. Во многом они выбрали тех же самых пекарей, хотя они были с другими пирогами. Постоянные участники есть каждый раз, они приносят другие пироги, но всё равно побеждают», – рассказала Ольга Банникова.

В состав жюри вошли Татьяна Богомазова, Светлана Зимбицкая, Людмила Маргаря, Галина Поличева, Циля Ходорковская.

Оргкомитет Праздника псковского пирога в жюри представляли председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова и директор Центра туризма и творческих индустрий Пскова Кристина Середенко.

В номинациях «Лучший сладкий пирог» победила Анастасия Лухич, «Лучший несладкий пирог» – Надежда Подобросветова, «Лучший ягодный пирог» – Галина Фёдорова, «Лучший фруктовый пирог» – Анастасия Леонтьева.

«Самый красивый пирог» сделала Татьяна Григорьева, а «Самый большой пирог» изготовил Колледж профессиональных технологий и сервиса. В номинации «Пирожки» выиграла Надежда Подобросветова, а в номинации «Бабушкин рецепт» – Наталья Котова. «Добрый пирог» изготовлен Светланой Николаевой, за творческое представление пирога награду получила Ольга Цветкова. «Самый добрый пирог» от Центра доступной абилитации «Добрея».

«Лучший пирог с рыбой» сделал Виталий Григорьев, «Лучший пирог для званых гостей» – от лавки «Званица» кондитерской Анжелики Македонской, «Лучший пирог для семейного чаепития» – от мастерской «Темери» Ольги Бедских. «Самый красивый пирог» – от Алёны Банниковой из Псковского хлебокомбината.

С фоторепортажем с VI Праздника псковского пирога можно ознакомиться здесь.