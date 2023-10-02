Премии о туризме обсуждают в медиацентре ПАИ
В этом году Псковская область выбрана площадкой для проведения трёх крупномасштабных мероприятий – финалов окружных этапов Всероссийского конкурса «Туристский сувенир», Национальной премии Russian Event Awards и Всероссийской туристской премии «Маршрут года» по Северо-Западному и Центральному федеральным округам – 2023.
О предстоящих премиях расскажут руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко, а также председатель правления фонда развития общественных связей (РОС) «Регион PR».
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