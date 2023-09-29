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Общество

Семь псковских проектов номинированы на окружной этап премии Russian Event Awards

Окружной этап премии Russian Event Awards Северо-Западного и Центрального федеральных округов пройдёт на территории спортивно-развлекательного парка «Простория» в Пскове 6-7 октября. В мероприятии посостязаются семь псковских проектов. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ольга Тимофеева: «Мы надеемся, что наши проекты пройдут в финал конкурса Russian Event Awards». Фото: ПАИ

«Проекты, которые будут отобраны экспертами, в дальнейшем пройдут в финальное испытание в Нижнем Новгороде, где уже будет объявлен победитель», – отметила Ольга Тимофеева.

От Псковской области в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия» участвует спортивно-туристический комплекс «Раздолье», а в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью свыше 100 000 человек» – этнокультурный гастрономический фестиваль «Моя еда» и познавательный эногастрономический фестиваль «Виноград». За звание «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия» посоревнуется отель «Покровский».

Кроме того, в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек» выдвинут фестиваль «Наше море», который прошёл в Гдовском районе, и Дни пушкинской поэзии и русской культуры. За звание лучшего туристического события в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек поборется Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь».

Фото с сайта премии

«В этом году мы активно принимаем участие в этапе со своим событийным календарём. Мы надеемся, что мы пройдём в финал, и уже там планируем занять призовые места. Мы ориентируемся, что именно на эту премию к нам в Псков приедут более 250 человек», – рассказала Ольга Тимофеева.  

Конкурсные мероприятия состоятся 6 октября, а 7 октября экспертная комиссия подведёт итоги этапа. Всего в событии примет участие 161 проект из 19 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Участники, занявшие 1, 2, 3 место по итогам окружного этапа премии, получат дипломы лауреатов и смогут поучаствовать в международном финале, в рамках которого будут представлены проекты со всей России.

Напомним, что в прошлом году два мероприятия из Псковской области – Дни пушкинской поэзии и русской культуры и эногастрономическая ярмарка «Виноград» стали победителями национальной премии в области событийного туризма XI Russian Event Awards. 

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Семь псковских проектов номинированы на окружной этап премии Russian Event Awards

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