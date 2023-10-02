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Общество

Около 100 участников из России и Белоруссии собрал форум «Мы помним» в Пскове

Около 100 участников из России и Белоруссии собрал форум «Мы помним», торжественное открытие которого состоялось на площадке СТК «Раздолье» сегодня, 2 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Форум продлится три дня. В программе: пленарная сессия по актуальным проблемам патриотического воспитания, лекции по кибербезопасности, тренинги, панельные дискуссии, выставки патриотических клубов, работа интерактивных площадок и многое другое. Участники мероприятия примут участие в разработке дорожной карты по патриотическому воспитанию молодёжи Псковской области и международному сотрудничеству с Белоруссией в сфере патриотического воспитания на 2024 год.

«Одна из секций посвящена современному состоянию системы патриотического воспитания. Будем делиться опытом с коллегами на примере, на мой взгляд, очень выигрышной позиции Псковской области в плане нахождения на её территории круглогодичного центра «Истоки». Как раз, это тот форум, который объединяет большое количество направлений патриотического воспитания и позволяет интегрировать опыт общественных объединений, которые ведут свою работу здесь, на Псковской земле», – сказал заместитель директора Роспатриотцентра Иван Радько.

«Отсутствие работы с детьми или молодёжью здесь и сейчас может принести ущерб через несколько лет. Поэтому «Истоки» – хороший пример того, что мы проводим смены, начиная от семейных – с детьми, заканчивая отдельно детскими и взрослыми», – подчеркнул Иван Радько.

Напомним, что международный патриотический форум «Мы помним» продлится до 4 октября.

В открытии мероприятия приняли участие первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова, представитель МИД России в Пскове Сергей Ефименко, первый секретарь Минского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Роман Бондарук, а также первый секретарь Витебской областной организации «Белорусский республиканский союз молодёжи» Владимир Бобичев.

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