Итоги работы общественного штаба наблюдения за выборами подведут в медиацентре ПАИ

10:59, 03 октября 2023, ПАИ

Итоги работы общественного штаба наблюдения за выборами в этом электоральном цикле подведут в медиацентре ПАИ сегодня, 3 октября, в 12:00.

Как оценивает работу общественников облизбирком, какие нарушения выявил штаб, как и когда штаб начнёт готовиться к следующим выборам, будут ли изменения в составе?

Об этом расскажут председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и председатель Общественной палаты Псковской области, член штаба общественных наблюдателей Наталья Горбачёва.