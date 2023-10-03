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Геннадий Шаталов – о конкурсе «Туристический сувенир»: Это важная история

Торжественная церемония открытия окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» прошла в Пскове сегодня, 3 октября. Конкурс проходит на площадке спортивно-развлекательного центра «Простория», передаёт корреспондент ПАИ.

Торжественная церемония открытия окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» прошла в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Экспертному жюри предстоит выбрать победителей конкурса лучшего сувенира из 27 представителей регионов СЗФО и ЦФО.

«У нас сегодня начинается большая туристическая неделя. В Пскове пройдут три окружных этапа всероссийских конкурсов. И сегодня мы торжественно открываем Всероссийский конкурс «Туристический сувенир». Большое количество мастеров приехало к нам из разных регионов. И я хочу сказать вам всем большое спасибо за то, что вы с такой ответственностью делаете свои работы и вкладываете в них душу. Я желаю всем успехов и заслуженных побед», – сказала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

В свою очередь, председатель правления Фонда развития общественных связей «Регион PR», основатель конкурса Геннадий Шаталов отметил, что конкурс впервые проводится в Пскове.

«Я думаю, что всю неделю представители двух федеральных округов будут показывать своё единство для того, чтобы развивался внутренний туризм. Для тех, кто создаёт туристические сувениры, – это важная история. Сегодня предстоит очень сложный день для моих коллег по экспертному совету. День, чтобы оценить, дать обратную связь, чтобы подготовились, в том числе что-то доработали, чтобы 1-3 декабря встретиться в Твери – в национальном финале», – подчеркнул он.

Он также отметил, что эксперты, которые приехали в Псков для оценки туристических сувениров, в этом году уже отсмотрели четыре других российских федеральных округа.

Напомним, 138 мастеров представляют свои сувениры на окружном этапе конкурса в Пскове. От Псковской области участие в конкурсе принимают 12 предприятий. Участников будут оценивать порядка 20 экспертов.

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Геннадий Шаталов – о конкурсе «Туристический сувенир»: Это важная история

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