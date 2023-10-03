12 псковских организаций участвуют в конкурсе сувениров

11:55, 03 октября 2023, ПАИ

24 сувенира из Псковской области представлено на финале окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который проходит в Пскове. Об этом сообщила руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Я думаю, что мы вошли в тройку первых, кто заявился в «Туристический сувенир» из регионов Северо-Запада и Москвы. У нас будет участвовать в конкурсе 24 сувенира, их будут представлять 12 организаций, предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств нашей Псковской области», – отметила Лариса Семашко.

На конкурсе представлены «Изборский пряник», изделия из Себежа и другие. Также свой сувенир представит и Туристский информационный центр региона.

«Всем спасибо, что откликнулись и решились принять участие в таком серьёзном мероприятии», – заключила Лариса Семашко.

Ранее сообщалось, что 138 мастеров представляют свои сувениры на конкурсе в Пскове. Их работы будут оценивать порядка 20 экспертов.