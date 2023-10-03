Порядка 20 экспертов будут оценивать сувениры на окружном этапе конкурса в Пскове

11:25, 03 октября 2023, ПАИ

Порядка 20 экспертов будут оценивать работы мастеров в рамках финала окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который проходит в Пскове. Об этом сообщил председатель правления Фонда развития общественных связей «Регион PR», основатель конкурса Геннадий Шаталов на брифинге в медиацентре ПАИ.

«У нас приезжает 12 экспертов, и с учётом нашей дирекции получается всего 15», – отметил Геннадий Шаталов.

Кроме того, по его словам, будет привлечено пять-шесть местных экспертов. «Мы всегда советуемся с коллегами на местах и приглашаем региональных экспертов, в частности представителей туристического бизнеса и музейного сообщества. Эксперты, которые на местах, не только увидят, как проходит конкурс, но и пообщаются с федеральными экспертами, чтобы в дальнейшем выстроить диалог и стать проводниками-консультантами для доработки идей», – подчеркнул гость медиацентра.

Геннадий Шаталов заверил, что к экспертному сообществу не в первый раз привлекаются представители туристического бизнеса, у которых очень большой опыт и насмотренность. Так, запланировано участие вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольги Санаевой, советника президента РСТ Дмитрия Манина, председателя экспертного совета Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Ксении Радченко, экспертов из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и других.

Ранее сообщалось, что 138 мастеров представляют свои сувениры на конкурсе в Пскове.