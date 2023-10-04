В Псковском районе начался отопительный сезон
В Псковском районе начался отопительный сезон, сообщается в телеграм-канале муниципалитета.
Поэтапная подача тепла в детские сады и школы начинается сегодня, 4 октября. В жилые дома тепло начнет поступать с 5 октября.
«Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании готовы к отопительному сезону полностью. Учреждения и организации всех форм собственности могут подавать заявки на подключение к отоплению», - отмечается в сообщении.
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