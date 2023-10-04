В Псковском районе начался отопительный сезон

11:12, 04 октября 2023, ПАИ

В Псковском районе начался отопительный сезон, сообщается в телеграм-канале муниципалитета.

Поэтапная подача тепла в детские сады и школы начинается сегодня, 4 октября. В жилые дома тепло начнет поступать с 5 октября.

«Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании готовы к отопительному сезону полностью. Учреждения и организации всех форм собственности могут подавать заявки на подключение к отоплению», - отмечается в сообщении.