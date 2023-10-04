Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский фонд «Защитники Отечества» поделился лучшими практиками своей работы

Межведомственное совещание по вопросу взаимодействия правительства Псковской области и филиала фонда «Защитники Отечества» состоялось на площадке регионального отделения фонда сегодня, 4 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Государственный фонд «Защитники Отечества» будет перенимать опыт работы псковского филиала. Фото здесь и далее: ПАИ

В мероприятии приняли участие представитель управления по работе с регионами Центрального аппарата фонда «Защитники Отечества» Валерий Анисимов, первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева, представители комитета по труду и занятости, военкомата, регионального Красного Креста и Социального фонда России.

С отчётом о деятельности фонда выступила руководитель псковского регионального отделения Надежда Васильева.

По её словам, на данный момент в филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Псковской области поступило более 2 500 обращений. Из них уже решено 83 %. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам, связанным с оказанием юридической помощи, содействия в решении жилых и бытовых вопросов, денежных выплат, связанных с участием в СВО, мер соцподдержки, а также выдачи удостоверений ветеранам боевых действий.

«Именно благодаря работе, которую ведет филиал, фонд находится на самых высоких рейтингах по стране, поэтому мы приехали перенимать опыт такой работы», – подчеркнул представитель управления по работе с регионами Центрального аппарата фонда «Защитники Отечества».

Отметим, что 30 мая в Пскове открылся региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества», а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 октября 2023

Поэтический сборник «Святогорский соловей» передали в пушкиногорскую библиотеку 
04 октября 2023

В Дновском районе в этом году обновят более 19 км трассы
04 октября 2023

ПсковГУ и Псково-Печерская семинария подписали соглашение
04 октября 2023

Виртуальный тур на велосипеде представит Псковская область на выставке «Россия» в Москве
04 октября 2023

Псковские следователи помогли приюту для животных
04 октября 2023

Великолучане победили в двух номинациях военно-патриотической игры «Наша сила – в единстве!»
04 октября 2023

Два фонтана отремонтируют в Великих Луках
04 октября 2023

Учитель из Великих Лук – о конкурсе «Лучшая педагогическая династия»: Прежде всего это делается ради семьи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...