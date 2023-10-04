Псковский фонд «Защитники Отечества» поделился лучшими практиками своей работы

14:19, 04 октября 2023, ПАИ

Межведомственное совещание по вопросу взаимодействия правительства Псковской области и филиала фонда «Защитники Отечества» состоялось на площадке регионального отделения фонда сегодня, 4 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие представитель управления по работе с регионами Центрального аппарата фонда «Защитники Отечества» Валерий Анисимов, первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева, представители комитета по труду и занятости, военкомата, регионального Красного Креста и Социального фонда России.

С отчётом о деятельности фонда выступила руководитель псковского регионального отделения Надежда Васильева.

По её словам, на данный момент в филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Псковской области поступило более 2 500 обращений. Из них уже решено 83 %. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам, связанным с оказанием юридической помощи, содействия в решении жилых и бытовых вопросов, денежных выплат, связанных с участием в СВО, мер соцподдержки, а также выдачи удостоверений ветеранам боевых действий.

«Именно благодаря работе, которую ведет филиал, фонд находится на самых высоких рейтингах по стране, поэтому мы приехали перенимать опыт такой работы», – подчеркнул представитель управления по работе с регионами Центрального аппарата фонда «Защитники Отечества».

Отметим, что 30 мая в Пскове открылся региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества», а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей.