Газовый баллон и электроинструменты похитил пскович из чужого гаража

17:09, 04 октября 2023, ПАИ

Житель Псковского района похитил газовый баллон и электроинструменты из чужого гаража. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 30 сентября в деревне Спасовщина Псковского района в гараж у дома в переулке Псковском пробрался неизвестный и похитил газовый баллон, а также электроинструменты. По предварительным данным, причиненный владельцу ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался безработный 38-летний житель Псковского района. Похищенное изъято.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Проводится расследование.