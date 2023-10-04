Волонтёры передали в херсонский детсад развивающие игры с псковской тематикой

18:19, 04 октября 2023, ПАИ

Дети Херсонской области смогут заочно познакомиться с древней Псковской землей и её символами с помощью развивающих игр. Уникальные игровые наборы с псковской тематикой переданы в детский сад села Павловка Гениченского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подарок сделали волонтёры Ресурсного центра поддержки добровольчества и участники Псковского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

Игры нацелены на общее развитие ребёнка, на развитие внимания, логики, памяти и мелкой моторики. В наборе, например, есть деревянное домино, на фишках которого изображены не точки, а значимые для Псковского края объекты – скоба, скобарь, снеток, перо, барс и башня.

Отметим, что общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы на постоянной основе формируются и направляются гуманитарные грузы, исходя из потребностей населения. Особое внимание уделяется детям. Для них неравнодушные жители Псковщины, добровольцы, предприятия и организации собирают книги, игрушки, одежду и канцелярские принадлежности.

Напомним, что ремонт Павловского детского сада «Солнышко» в Геническом районе Херсонской области проводится силами региона-шефа, которым является Псковская область.

Напомним, что подготовительные работы к ремонту стартовали 1 июня.

Ранее сообщалось, что руководство Псковской области поблагодарили за реконструкцию детсада на Херсонщине.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.