Волонтёры передали в херсонский детсад развивающие игры с псковской тематикой
Дети Херсонской области смогут заочно познакомиться с древней Псковской землей и её символами с помощью развивающих игр. Уникальные игровые наборы с псковской тематикой переданы в детский сад села Павловка Гениченского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Подарок сделали волонтёры Ресурсного центра поддержки добровольчества и участники Псковского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
Игры нацелены на общее развитие ребёнка, на развитие внимания, логики, памяти и мелкой моторики. В наборе, например, есть деревянное домино, на фишках которого изображены не точки, а значимые для Псковского края объекты – скоба, скобарь, снеток, перо, барс и башня.
Отметим, что общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы на постоянной основе формируются и направляются гуманитарные грузы, исходя из потребностей населения. Особое внимание уделяется детям. Для них неравнодушные жители Псковщины, добровольцы, предприятия и организации собирают книги, игрушки, одежду и канцелярские принадлежности.
Напомним, что ремонт Павловского детского сада «Солнышко» в Геническом районе Херсонской области проводится силами региона-шефа, которым является Псковская область.
Напомним, что подготовительные работы к ремонту стартовали 1 июня.
Ранее сообщалось, что руководство Псковской области поблагодарили за реконструкцию детсада на Херсонщине.
Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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