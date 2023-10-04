ФОТОРЕПОРТАЖ. Награждение победителей окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» в Пскове

Победителей окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» торжественно наградили на площадке спортивно-развлекательного центра «Простория» в Пскове сегодня, 4 октября.

Об этом – в нашем фоторепортаже.

Напомним, что в финале окружного этапа конкурса участвовало 138 мастеров из 27 регионов, которые представили 438 проектов. От Псковской области было представлено 24 изделия от 12 предпринимателей и организаций.

Больше новостей о мероприятии можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.