Финал окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» открылся в Пскове

10:22, 03 октября 2023, ПАИ

Финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» открылся в Пскове сегодня, 3 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В финале окружного этапа конкурса представлено 438 проектов из 27 регионов.

Всего в конкурсе участвуют 138 мастеров.

От Псковской области на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» представлено 24 изделия от 12 предпринимателей и организаций: «Изборский пряник», сувенир из Себежа и другие. Также свой сувенир представит и Туристский информационный центр региона.

После торжественного открытия эксперты оценят финалистов конкурса «Туристический сувенир».