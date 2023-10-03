Финал окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» открылся в Пскове
Финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» открылся в Пскове сегодня, 3 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В финале окружного этапа конкурса представлено 438 проектов из 27 регионов.
Всего в конкурсе участвуют 138 мастеров.
От Псковской области на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» представлено 24 изделия от 12 предпринимателей и организаций: «Изборский пряник», сувенир из Себежа и другие. Также свой сувенир представит и Туристский информационный центр региона.
После торжественного открытия эксперты оценят финалистов конкурса «Туристический сувенир».
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