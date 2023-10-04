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Общество

Победителей окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» наградили в Пскове

Торжественная церемония награждения победителей окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» проходит на площадке спортивно-развлекательного центра «Простория» сегодня, 4 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Победителей окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» наградили в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Председатель правления Фонда развития общественных связей «Регион PR», основатель конкурса Геннадий Шаталов поприветствовал участников конкурса, производителей и торговцев туристическими сувенирами и посоветовал не расстраиваться тем из них, кто не прошёл в финал, который состоится в начале декабря в Твери.

«Низкий поклон за то, что вы делаете и меняетесь. Именно вы задаёте моду на туристические сувениры. Вы становитесь через свои изделия просветителями, вы с помощью них рассказываете историю своего региона, его самобытность. Пора не просто путешествовать по России, а путешествовать – за сувенирами», – сказал Геннадий Шаталов.

Напомним, что всего с 3 по 7 октября в Пскове состоятся финалы окружных этапов Северо-Западного и Центрального федеральных округов сразу трёх премий: «Туристический сувенир», Russian Event Awards 2023 и «Маршрут года».

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