День учителя отмечают в России сегодня

07:25, 05 октября 2023, ПАИ

Профессиональный праздник работников системы образования, или День учителя, празднуют в России сегодня, 5 октября. Об этом пишет calend.ru.

День учителя отмечается в стране с 1994 года. Ещё около 100 стран празднуют его 5 октября. Некоторые государства выбрали для аналогичного национального праздника другие даты. Например, в Белоруссии День учителя отмечают в первое воскресенье октября.

Также 5 октября ежегодно сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник.

Уголовный розыск – одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Центральное управление уголовного розыска – Центророзыск – было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения «для охраны порядка путём негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом».