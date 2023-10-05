День учителя отмечают в России сегодня
Профессиональный праздник работников системы образования, или День учителя, празднуют в России сегодня, 5 октября. Об этом пишет calend.ru.
День учителя отмечается в стране с 1994 года. Ещё около 100 стран празднуют его 5 октября. Некоторые государства выбрали для аналогичного национального праздника другие даты. Например, в Белоруссии День учителя отмечают в первое воскресенье октября.
Также 5 октября ежегодно сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник.
Уголовный розыск – одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Центральное управление уголовного розыска – Центророзыск – было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения «для охраны порядка путём негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом».