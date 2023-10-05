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Общество

Бешенство выявили у енотовидной собаки в Псковской области

Специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики выявили у енотовидной собаки в Псковской области антиген бешенства. Об этом ПАИ сообщили в Псковской облветлаборатории.

Бешенство выявили у енотовидной собаки в Псковской области. Фото: ПАИ

Результаты были получены после проведения проб патологического материала животного. «Все исследования проведены в рамках государственного эпизоотологического мониторинга. Бешенство – это остро протекающая вирусная болезнь многих видов животных, которая характеризуется тяжёлыми поражениями центральной нервной системы. Всегда заканчивается смертельно», – подчеркнули специалисты.

В ветеринарной лаборатории отметили, что с января по 4 октября 2023 года это девятый положительный случай.

Также псковичам напомнили, что, вероятнее всего, бешенство может развиться после укуса и другой раны, полученной от заражённого дикого животного (волки, лисы, шакалы, еноты, барсуки, скунсы, летучие мыши и грызуны) и домашних животных – собак и кошек.

«Владельцам собак и кошек для профилактики болезни необходимо ежегодно вакцинировать своих питомцев, не вступать в контакт с подозрительными животными, а в случае укуса животным немедленно обращаться в поликлинику по месту жительства либо в травмпункт», – заключили специалисты.

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