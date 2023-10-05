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Общество

Власти поддержат ПсковГУ в реализации значимых проектов в медицине, образовании и культуре

Количество бюджетных мест в Псковском государственном университете за два года выросло на 53%, при этом сохранился средний балл ЕГЭ для зачисления в вуз. Об этом ректор ПсковГУ Наталья Ильина доложила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Рабочая встреча состоялась в среду, 4 октября. 

«Всего в ПсковГУ поступило порядка 3,5 тысячи студентов из 47 регионов России. Мы добавили количество студентов, но не потеряли качество. К нам поступают с хорошими баллами ЕГЭ даже по целевому набору», – отметила Наталья Ильина.

В вузе растет и число медалистов. По словам руководителя ПсковГУ, отличники выбирают университет в том числе благодаря дополнительным мерам поддержки успешной молодежи в регионе. Напомним, по поручению губернатора Михаила Ведерникова выпускникам-отличникам назначена доплата к стипендии в 5 тысяч рублей и аналогичная по размеру доплата от вуза. Кроме того, медалисты могут участвовать в проекте «Кадровый резерв ректора ПсковГУ».

Наталья Ильина также поделилась успехами ПсковГУ в части реализации проектов программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Так, по итогам двухлетней работы второй журнал вуза, а именно Псковский регионологический журнал, вошел в список рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ. Кроме того, профессорский состав вуза пополнил еще один доктор наук – директор Института образования и социальных наук ПсковГУ Сергей Николаев защитил докторскую диссертацию, в которой разработал модель антикоррупционного образования в России.

Еще одним итогом многолетней работы стала подготовка к запуску прибора по мониторингу различных экосистем, разработанного учеными вуза. Экспериментальный образец будет установлен в реке Великой и позволит отслеживать состояние ряда водных показателей в режиме реального времени.

В планах руководства ПсковГУ увеличить ежегодную поддержку в рамках «Приоритета-2030» и войти в территориальный трек программы развития. Сейчас ПсковГУ показывает четвёртый результат среди 107 университетов по реализации грантовых средств. На встрече Наталья Ильина согласовала с Михаилом Ведерниковым 3 стратегических проекта, которые могут быть реализованы на эти средства. Все они охватывают ключевые для региона направления развития – медицину, образование и культуру.

Осенний сезон в вузе ознаменован двумя международными мероприятиями: научно-практической конференцией «Гуманитарная безопасность», в рамках которой пройдет фестиваль историко-документального кино, и российско-белорусским форумом «Мосты дружбы», на котором будет обсуждена стратегия молодежной политики Союзного государства.

Также Наталья Ильина доложила Михаилу Ведерникову об обновлении учебной и социальной инфраструктуры вуза.

«Последние несколько лет вуз стремительно развивается. Занимает лидирующие позиции по целому ряду направлений на федеральном уровне. Это не может не радовать. Интерес к университету со стороны молодежи с каждым годом повышается, причем не только внутри Псковской области, но и в других регионах. Развитие вуза говорит о том, что мы с вами работаем в нужном направлении. Не сбавляйте темпы», – сказал по завершении рабочей встречи губернатор Михаил Ведерников.

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