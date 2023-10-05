Сотрудник ПсковГУ стал доктором педагогических наук

11:40, 05 октября 2023, ПАИ

Директор Института образования и социальных наук ПсковГУ Сергей Николаев защитил докторскую диссертацию. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«У нас последний доктор педагогических наук в Псковской области был в 2015 году. Благодаря тому, что мы взяли программу целевой подготовки именно наших докторов наук, то есть не приезжающих к нам, а именно наших, у нас в вузе теперь появился новый доктор педагогических наук – Сергей Михайлович Николаев, который 28 сентября успешно защитил диссертацию. Он житель Псковской области, работник Псковского государственного университета и директор Института образования и социальных наук. Он ввёл в Российской Федерации понятие «антикоррупционное образование», – отметила Наталья Ильина.

По словам ректора, данное понятие отражает новую ситуацию в гуманитарной и общественной сфере. Сергей Николаев стал первым, кто ввёл его и объяснил.