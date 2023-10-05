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Накануне гастролей умерла народная артистка России Наталия Королёва

Накануне гастролей умерла народная артистка России Наталия Королёва. Об этом сообщается на сайте Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова. О причинах смерти не сообщается.

«Потеря театра велика. Наталия Королева — актриса огромного дарования, предельной искренности, редкой интеллектуальной глубины. Ее талант включал в себя богатые сокровища неостывшего сердца, целительную иронию, жизнеутверждающий оптимизм», — отметили в театре.

Актриса ушла из жизни 3 октября в возрасте 75 лет. 

Наталия Королева родилась 5 апреля 1948 года. В 1966 году окончила Свердловское театральное училище, после чего поступила в городской ТЮЗ. Играла в драматических театрах Новочеркасска, Архангельска и Черкесска, с 1983-го — в Иркутском драмтеатре. На этой сцене актриса сыграла почти все знаковые роли мирового репертуара, поднявшись на невиданную высоту в спектаклях по Валентину Распутину «Последний срок» и «Прощание с Матерой». Среди ее сценических работ — Василиса из пьесы Горького «На дне», Ева в «Веселись, негритянка», Анна Тимирева в «Звезде адмирала», Иокаста в пьесе «Эдип-царь», Аркадина в «Чайке», Мальвина в «Золотом ключике», королева Анна в «Трех мушкетерах».

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