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Сотрудников ОМОН «Кром» наградили в Пскове

Торжественное построение, посвященное 35-летию со Дня образования отрядов мобильных особого назначения, прошло на базе ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник регионального управления Росгвардии Игорь Иванов, заместитель Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков и ветераны ОМОН.

Собравшиеся почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, и возложили цветы к мемориальному знаку.

В соответствии с указом президента России отличившихся сотрудников спецподразделения за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За отличие в охране общественного порядка», а также ведомственными наградами, почётными грамотами и ценными подарками.

К личному составу отряда обратился начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов. «35 лет назад был создан ОМОН как ответ на входящие вызовы своего времени. И сегодня сотрудники псковского отряда выполняют непростые задачи как на территории области, так и за ее пределами. Ваша служба – это постоянный риск для жизни, ежедневный подвиг. Сотрудники отряда, находясь на передовой рубежей борьбы с терроризмом и экстремизмом, проявляют решительность, выдержку и взвешенность», – отметил Игорь Иванов в своем выступлении.

Начальник ведомства поблагодарил сотрудников и ветеранов отряда за честную, безупречную службу, бесценный вклад в общее дело по поддержанию общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

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