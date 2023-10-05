В попытках защититься от мошенников псковская студентка лишилась порядка 600 тысяч рублей

17:27, 05 октября 2023, ПАИ

Двое молодых жителей региона стали жертвами мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 3 октября 21-летний пскович пытался купить самокат на одном из сайтов, однако лишился около 40 тысяч рублей.

А псковской студентке в этот день позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов, и якобы под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита на собеседницу завладел ее деньгами на сумму около 600 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.