Спектакль Time of my life покажут на открытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове

18:28, 05 октября 2023, ПАИ

Эстрадный спектакль Time of my life покажут на открытии фестиваля «Другое искусство», которое состоится в Псковской областной филармонии 6 октября в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В спектакле задействована команда профессиональных актёров, выпускников Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) в Москве. Все актёры, принимающие участие в спектакле, являются глухими и слабослышащими.

«Акробатические элементы, пантомима, изощрённые манипуляции с различными предметами – от поролоновой палки до металлической бочки – доказывают нешаблонность подхода постановщика Екатерины Мигицко и талант исполнителей. Да и песенный ряд богат: от народной «Вдоль по Питерской» до хита Фредди Меркьюри», – подчеркнули в Театрально-концертной дирекции.

Вход на спектакль осуществляется по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе БКЗ.

Напомним, что фестиваль особенных людей «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 6 по 8 октября.

Ознакомиться с программой фестиваля можно по ссылке.