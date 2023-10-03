Опубликована программа фестиваля особенных людей «Другое искусство» в Пскове

16:19, 03 октября 2023, ПАИ

Фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 6 по 8 октября. Его участниками станут коллективы и проекты из Санкт-Петербурга, Пскова, Москвы, Калининграда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гости фестиваля смогут посетить выставки, ярмарку, мастер-классы, творческие встречи и инклюзивные спектакли.

Вход на мероприятия свободный (на открытие и закрытие по пригласительным билетам):

6 октября (пятница):

10:00 – 17:00 – Иммерсивная выставка «Книга исключительных возможностей»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), «Аквариум», 1-й этаж

11:00 – Практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2)

11:00 - 16:00 – Мастер-классы по изобразительному и театральному искусству, хореографии, вокалу, жестовому пению и библиотечному делу (в рамках деловой программы, закрытое мероприятие)

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Набат, 5, улица Воеводы Шуйского, 2) Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2)

15:00 – Встреча с писателем, литературным редактором Мариной Козиковой (Санкт-Петербург)

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), актовый зал, 1-й этаж

17:00 – Практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2)

17:00 – Открытие выставки декоративно–прикладного искусства «Ищите свет внутри себя...» членов Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (с сурдопереводом)

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), фойе, 3-й этаж

18:00 – Официальное открытие фестиваля «Другое искусство»

Показ эстрадного спектакля Time of my life, актёрский факультет Российской государственной специализированной академии искусств, Санкт-Петербург

Вход по пригласительным билетам (можно получить в кассе БКЗ). Псковская областная филармония (улица Некрасова, 24), Большой концертный зал

7 октября (суббота)

10:00 – 18:00 – Иммерсивная выставка «Книга исключительных возможностей»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), «Аквариум», 1-й этаж

10:00 – 17:00 – Выставка-ярмарка прикладного искусства людей с ограниченными возможностями

Торгово-досуговый центр Fjord Plaza (Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23)

10:00 – Выставка «Вот тебе моя рука» / Ich gebe Dir meine Hand

Выставка – результат совместной работы двух школ для детей с особыми образовательными потребностями: Центра лечебной педагогики (Псков) и школы «Рурталь» (Хайнсберг/Обербрух, Германия)

Торгово-досуговый центр Fjord Plaza (Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23)

11:00 – Круглый стол на тему «Инклюзивная культура: приоритеты и перспективы»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), 2-й этаж, кабинет 204

11:00 – Практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2)

14:00 – Презентация книги сказок «Однажды в Новый год»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), актовый зал, 1-й этаж

17:00 – Концерт, посвященный 35-летию образования Всероссийского общества инвалидов

Показ спектакля «И вновь восходит солнце», театральная студия «ДАНКО», Калининградская региональная детско-молодёжная общественная организация инвалидов «Мария», Калининград

Городской культурный центр (площадь Победы, 1)

18:00 – Практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2)

8 октября (воскресенье)

10:00 – 16:00 – Выставка-ярмарка прикладного искусства людей с ограниченными возможностями

Торгово-досуговый центр Fjord Plaza (Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23)

10:00 – Выставка «Вот тебе моя рука» / Ich gebe Dir meine Hand

Выставка – результат совместной работы двух школ для детей с особыми образовательными потребностями: Центра лечебной педагогики (Псков, Россия) и школы «Рурталь» (Хайнсберг/Обербрух, Германия)

Торгово-досуговый центр Fjord Plaza (Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23)

11:00 – Практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2)

18:00 – Практика–путешествие за границы стандартного восприятия «Просто почувствуй это!»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2)

10:00 – 18:00 – Иммерсивная выставка «Книга исключительных возможностей»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), «Аквариум», 1-й этаж

18:00 – Показ спектакля «Прикасаемые» (Центр «Инклюзион» Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»), Москва

Вход по пригласительным билетам (можно получить в кассе БКЗ). Псковская областная филармония (улица Некрасова, 24), Большой концертный зал

Подробности можно узнать в группе «Другое искусство» в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/druis2023.

Организаторами мероприятия выступает комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковский областной центр народного творчества, Псковская областная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, ТДЦ Fjord Plaza, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области при поддержке правительства Псковской области.