В Новоржевском районе ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели на территории деревни Задолжье Новоржевского района, где туристы нашли на обочине дороги сбитую енотовидную собаку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Гости региона подобрали животное и повезли в ветлечебницу, однако по дороге зверёк погиб. В ветлечебнице специалисты констатировали смерть енотовидной собаки и заодно взяли пробы – на всякий случай. Оказалось, не зря: животное было заражено бешенством.
На месте эпизоотического очага, а также на прилегающей территории ввели 60-дневный карантин.
По состоянию на 5 октября это пока первый очаг бешенства в регионе за последние несколько месяцев. Последний активный очаг был снят в Бежаницком районе.
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