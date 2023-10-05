В Новоржевском районе ввели карантин по бешенству

21:45, 05 октября 2023, ПАИ

Карантин по бешенству ввели на территории деревни Задолжье Новоржевского района, где туристы нашли на обочине дороги сбитую енотовидную собаку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Гости региона подобрали животное и повезли в ветлечебницу, однако по дороге зверёк погиб. В ветлечебнице специалисты констатировали смерть енотовидной собаки и заодно взяли пробы – на всякий случай. Оказалось, не зря: животное было заражено бешенством.

На месте эпизоотического очага, а также на прилегающей территории ввели 60-дневный карантин.

По состоянию на 5 октября это пока первый очаг бешенства в регионе за последние несколько месяцев. Последний активный очаг был снят в Бежаницком районе.