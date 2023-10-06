Плотник сломал руку во время ремонта водостока в Островской больнице

10:59, 06 октября 2023, ПАИ

Несчастный случай произошел в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

56-летний плотник ремонтировал водосток в офисе врача общей практики. При проведении ремонта он упал с приставной лестницы и получил серьезную травму правой руки – открытый перелом плеча со смещением.

Подробности несчастного случая выясняются, проводится расследование.