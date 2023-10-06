Плотник сломал руку во время ремонта водостока в Островской больнице
Несчастный случай произошел в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
56-летний плотник ремонтировал водосток в офисе врача общей практики. При проведении ремонта он упал с приставной лестницы и получил серьезную травму правой руки – открытый перелом плеча со смещением.
Подробности несчастного случая выясняются, проводится расследование.
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