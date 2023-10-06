Разработка псковских IT-специалистов помогла выплатить 17,5 тысячи пособий жителям Херсонской области

11:44, 06 октября 2023, ПАИ

В Херсонской области с помощью псковского программного продукта «Социальный комплекс» выплачено почти 17,5 тысячи пособий, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Сотрудники Министерства труда и социальной политики нового региона России ведут начисления и личные дела граждан.

Программа, разработанная в Псковской области, призвана решить основную задачу — использование единого автоматического инструмента для ведения баз данных и производства выплат в социальной сфере.

Специалисты из Херсонской области при поддержке псковских коллег проанализировали и оцифровали всю имевшуюся ранее информацию, после чего в программе создан справочник граждан, база пособий и база получателей льгот.

В анализе нормативных актов Херсонской области по выплатам пособий приняли участие специалисты комитета по социальной защите Псковской области. Помощь в работе с программным обеспечением оказывается представителями исполнительного органа региона на постоянной основе в рамках шефской помощи.

Внедрение «Социального комплекса» в Херсонской области ведется с марта 2023 года. В августе специалисты из Херсонской области прошли на Псковской земле шестичасовой обучающий марафон по работе с программой. Он включал теоретическую, практическую части и комплекс закрепляющих мероприятий.