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Общество

Псковичи могут записать ребенка в кружок в госпабликах школ и детских садов

Жители Псковской области теперь могут записать ребенка в кружок или секцию в госпабликах школ и детских садов, сообщает телеграм-канал администрации Псковского района.

219 страниц школ и детских садов Псковской области разместили мини-приложение, интегрированное с «Госуслугами». Это 88,6% от общего числа госпабликов учебных учреждений — на остальных работа продолжается. Сервис позволяет выбрать внеучебное занятие для школьника в удобном и быстром формате.

Механика мини-приложения дает возможность записать ребенка в кружок или секцию в несколько кликов с мобильного устройства. В сервисе представлены доступные программы: например, легкая атлетика, танцы, обучение плаванию, компьютерное моделирование, прописаны возрастные группы и расписание занятий.

Чтобы получить услугу, в госпаблике школы или детского сада необходимо нажать на кнопку «Запись в кружок», перейти в приложение «Госуслуг», войти в аккаунт и выбрать интересующие занятия — система автоматически возвращает пользователя в соцсеть «ВКонтакте», где он подтверждает запись. В среднем процесс подачи заявления занимает менее минуты.

«В мини-приложении собрана вся актуальная информация по секциям и кружкам — не нужно мониторить сайты учреждений и звонить с уточнениями. Госпаблики позволяют не только повышать качество диалога государства и граждан, но и делать детское творчество и спорт доступнее», — отметил заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы», головной организации ЦУР Псковской области, Андрей Цепелев.

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