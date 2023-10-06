Александр Гончаренко: Педагоги учат детей быть патриотами

12:48, 06 октября 2023, ПАИ

Праздничные концерты, посвященные Дню учителя, прошли в псковских школах. Председатель городской Думы Александр Гончаренко от имени депутатов поздравил участников мероприятий с праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

«Спасибо учителям, которые зажигают огонь знаний в глазах учеников, терпеливо помогают каждому ребенку стать лучше, учат быть патриотами нашей страны. Желаю новых успехов в благородном труде, крепкого здоровья, счастья и благополучия», – пожелал председатель гордумы.

Педагогам Псковского педагогического комплекса и лицея экономики и основ предпринимательства №10 вручены благодарственные письма председателя городской Думы и цветы.