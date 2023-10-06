На объектах Минобороны России в Псковской области начался отопительный сезон

13:40, 06 октября 2023, ПАИ

​На объектах Минобороны России в Псковской области начался отопительный сезон, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

За время подготовки к отопительному периоду проведено техническое обслуживание более 78 километров инженерных сетей, выполнены профилактические работы на 59 объектах водопроводно-канализационного хозяйства, на одном объекте теплового хозяйства работает новое оборудование.

Состоялся осенний осмотр материально-технической базы совместно с представителями воинских частей и организаций с целью проверки готовности их к эксплуатации и уточнения объемов ремонтных работ на 2024 год.