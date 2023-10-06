На объектах Минобороны России в Псковской области начался отопительный сезон
На объектах Минобороны России в Псковской области начался отопительный сезон, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
За время подготовки к отопительному периоду проведено техническое обслуживание более 78 километров инженерных сетей, выполнены профилактические работы на 59 объектах водопроводно-канализационного хозяйства, на одном объекте теплового хозяйства работает новое оборудование.
Состоялся осенний осмотр материально-технической базы совместно с представителями воинских частей и организаций с целью проверки готовности их к эксплуатации и уточнения объемов ремонтных работ на 2024 год.
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