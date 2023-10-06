Российским заключенным разрешили скачивать электронные книги

15:26, 06 октября 2023, ПАИ

Российские заключенные получили право покупать и скачивать электронные книги. Об этом заявил замглавы Минюста России Всеволод Вуколов на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, передаёт ТАСС.

«У нас есть закон, по которому мы имеем право разрешить только пользоваться возможностью покупки этих книг [электронных] в магазине, и, кроме того, мы в ПВР (правила внутреннего распорядка. – Прим. ТАСС) разрешили закачивать эти книги в электронные планшеты, не связанные с интернетом», – пояснил он.

Помимо художественных произведений заключенные могут закачивать материалы своего дела и юридическую литературу. Также в исправительных учреждениях внедрены электронные терминалы для жалоб и записи к врачу, добавил Всеволод Вуколов.

В настоящее время идёт обсуждение вопроса содержания в исправительных учреждениях женщин с их детьми и проблема повышения оплаты труда медицинского персонала.