Псковским бизнесменам приходят фейковые предупреждения от Роспотребнадзора

16:14, 06 октября 2023, ПАИ

Псковским предпринимателям стали приходить на почту сообщения о том, что региональное управление Роспотребнадзора вынесло в их адрес предостережение о «недопустимости нарушения обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей». Для ознакомления с предостережением им предлагают перейти по ссылке, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Псковской области никогда не оповещает подобным образом об издаваемых документах. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований направляется либо электронной почтой в форме файла PDF (без каких-либо ссылок), либо заказным почтовым отправлением с уведомлением. Ни в коем случае не переходите по незнакомым ссылкам», – предостерегли в пресс-службе.

Обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц необходимо сообщать в правоохранительные органы и информировать Управление Роспотребнадзора по Псковской области по телефону 8(8112)66-28-20.