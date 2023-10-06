Елена Бибикова вновь попала в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»

19:05, 06 октября 2023, ПАИ

В федеральный медиарейтинг «Псковской правды» вновь попала экс-сенатор от Псковской области Елена Бибикова после долгого перерыва (пятое место, медиаиндекс 732). Рейтинг составлен на основе данных СМИ из системы «Медиалогия» за сентябрь 2023 года.

В последний раз в топ-10 она попадала в декабре 2022 года, а в топ-30 – в январе 2023-го.

Всплеск её упоминаемости был связан с тем, что 27 сентября она уступила кресло в верхней палате российского парламента заместителю командующего Воздушно-десантными войсками РФ, бывшему командиру 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майору Алексею Наумцу.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».