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Политика

Сенатором от Псковской области стал Алексей Наумец

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец стал сенатором от Псковской области. Соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ Алексей Наумец стал сенатором от Псковской области. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Алексей Наумец

«Наделить Наумца Алексея Васильевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Псковской области на срок полномочий губернатора Псковской области Ведерникова М. Ю.», - говорится в документе.

Указ вступает в силу с 28 сентября.

Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. В вооружённых силах с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи имени маршала Советского Союза М. В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году.

С 1990 по 2003 год проходил службу в воздушно-десантных войсках в различных должностях в Белорусском, Сибирском и Северо-Кавказском военных округах.

С 2003 по 2005 год – слушатель Общевойсковой академии Вооружённых сил Российской Федерации.

С 2005 по 2007 год – начальник штаба – заместитель командира 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого ордена Кутузова полка (Черёха) 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

С 2007 по 2009 год – командир 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии (Новороссийск).

С 2009 по 2013 год – начальник штаба – заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Тула).

С 2013 по 2018 год – командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии (Псков).

Указом Президента РФ от 13 июня 2014 года присвоено воинское звание «генерал-майор».

С февраля 2018 года – заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году – временно исполняющий обязанности начальника штаба – первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.

Напомним, что заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец в августе стал гостем ПАИ-live. Он рассказал не только о своей семье и решении стать военным, но и о службе в Псковской дивизииармейских «путеводных звёздах», а также о своём опыте участия в специальной военной операции.

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